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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Eden Vali Aktaş, Brifing Aldı

Vali İlhami Aktaş, kamu kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü Ziyaret Eden Vali Aktaş, Brifing Aldı

28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:35

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Hizmet Müdürleri, Kurum Şube Müdürleri ve Yurt Müdürleri tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, bilgilendirmelerin yapılacağı toplantı salonuna geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, beraberindeki hizmet müdürleri, kurum şube müdürleri ve yurt müdürleri, Vali Aktaş’a spor, yurtlar ve gençlik hizmetleri görev alanlarında ki teşkilat yapılanmasını, kadro durumunu, hizmet verilen tesisler ile yatırım programlarını, kulüp ve sporcu sayıları, yurtlar ve personel bilgilerinin de yer aldığı detaylı brifing verdiler.

Yapılan bilgilendirmenin ardından kurum hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, hizmet birimlerini gezerek personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aktaş daha sonra Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturarak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığımızın “İlk 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde kurulan 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesini ziyaret etti.

Burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen, bir süre sohbet eden Vali Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve öğrencilere başarılar diledi.

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