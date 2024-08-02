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Gölköy Barajı’nda balık tutma yasağı kalktı: "Aşırı avlanma yapmayın"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2 yıl önce Gölköy Barajı'nda meydana gelen balık ölümleri sonrasında yasaklanan amatör olta balıkçılığına tekrar izin verildiğini açıkladı. Vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Kılıç, "Aşırı avlanma yapmayın" dedi.

Gölköy Barajı'nda balık tutma yasağı kalktı:

02 Ağustos 2024 Cuma 21:15


 
  Bolu'nun içme ve kullanma suyunu karşılayan Gölköy Barajı'nda, 2022 yılının ekim ayında balık ölümleri yaşanmıştı. Balık ölümlerinin bildirilmesi sonrasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri sudan ve balıklardan numune alarak inceleme yaptı. Bölgede balık ölümleri yaşandığı sırada, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından 29 takımdan 110 yarışmacının en büyük sazan balığını yakalamak için yarıştığı 'Sportif sazan balığı yakalama yarışması' gerçekleştiriliyordu. Sportif balık tutma yarışması, ölümlerin ardından iptal edildi. Balık ölümlerinin ardından göl çevresinde önlemler alındı. 26 Ekim 2022 tarihli karar ile Gölköy Barajı çevresine akşam saatlerinde giriş ve tüm balıkçılık faaliyetleri yasaklandı. 
Bolu Valiliği, 2 senedir balıkçılık faaliyetlerinin yasak olduğu Gölköy Barajı için yeniden değerlendirme yaptı. 2 yıl önce yasaklanan avlanma yasağını tekrar değerlendirmeye aldıklarını ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Değerlendirme neticesinde Gölköy Barajı'nda 1 buçuk kilometrelik alanda avlanmaya izin verilmiştir. Burada da vatandaşlarımızdan istediğimiz ilgili mevzuata göre hareket etmeleri. Aşırı avlanma yapmamalarını istirham ediyorum” dedi. 
  Vatandaşlar gün batımına kadar bölgede avlanma yapabilecek. 
   
                                 


İHA
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