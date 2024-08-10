Gölyaka’da 20 kilometre orman yolu üst yapısı tamamlandı





Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Balıklı, Kardüz ve Pürenli Orman İşletme Şefliklerinde 2024 yılı programında bulunan 20 kilometrelik orman yollarında yapılan üst yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Üst yapı yapım çalışmalarında Balıklı Orman İşletme Şefi Arif Kulabaş, Kardüz Orman İşletme Şefi Davut Akbal ve Pürenli Orman İşletme Şefi Özgür Altınkaya tarafından denetim ve kontroller yapılarak işin tekniğine uygun yapılması ve zamanında bitirilmesi sağlandı.

İşletme Müdürü Hülya Birtürk üst yapısı yapılan orman yollarında ormancılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

İHA