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Gölyaka’da 20 kilometre orman yolu üst yapısı tamamlandı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 20 kilometrelik orman yollarında yapılan üst yapı çalışmaları yapıldı.

Gölyaka'da 20 kilometre orman yolu üst yapısı tamamlandı

10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:16


 Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Balıklı, Kardüz ve Pürenli Orman İşletme Şefliklerinde 2024 yılı programında bulunan 20 kilometrelik orman yollarında yapılan üst yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Üst yapı yapım çalışmalarında Balıklı Orman İşletme Şefi Arif Kulabaş, Kardüz Orman İşletme Şefi Davut Akbal ve Pürenli Orman İşletme Şefi Özgür Altınkaya tarafından denetim ve kontroller yapılarak işin tekniğine uygun yapılması ve zamanında bitirilmesi sağlandı. 
 İşletme Müdürü Hülya Birtürk üst yapısı yapılan orman yollarında ormancılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edeceğini ifade etti. 
                                   


İHA
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