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GTÜ DE DEPREM KONULU ORTAK AKIL TOPLANTISI

GTÜ’de Dirençli Kentler İçin Ortak Akıl Toplantısında Depremler Tarihi Belge Bilgi Arşivi ve Dökümantasyon Merkezi Kurulmasını Önerdim

GTÜ DE DEPREM KONULU ORTAK AKIL TOPLANTISI

15 Ağustos 2024 Perşembe 21:26



   DEPREMLER  TARİHİ  BELGESEL  ARŞİVİMİZ 

 https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVpLtuUKuBQCYnJPgtf2VCm64G_BG7Exc

https://www.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q&list=PLvoFBJUUo4Ia4-iQGxm4YnaoEZFDlqsm8

GTÜ DEN BASIN AÇIKLAMASI 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, 17 Ağustos 1999 Depreminin 25. yıldönümünde "Dirençli Kentler Oluşturma" hedefiyle düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı, başarıyla ve verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlik, akademi, yerel yönetimler ve sanayiciler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak etkileşim alanları oluşturmak adına önemli bir zemin oluşturdu.
 
Etkinliğe GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Damla Arısan ile Prof. Dr. Mahmut Durmuş, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, akademisyenler, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası Belediyeleri afet ve acil durum yönetimi birimleri, organize sanayi bölgeleri ile ticaret, sanayi odası temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
 
GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını Prof. Dr. Damla Arısan gerçekleştirdi. Birlikte çalışmanın ve fikirlerin paylaşılmasının kritik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Damla Arısan, bu tür ortak çalışmaların en etkili çözümler ürettiğini dile getirdi.
 
Afetlere karşı dirençli olmanın önemini vurgularken, bunun sadece hazırlık sürecini değil, aynı zamanda ortak akla dayalı iş birliğini gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Arısan; “Kocaeli akademik ve araştırma açısından önemli bir merkez. Uluslararası iş birlikleriyle bir dünya üniversitesi olan Gebze Teknik Üniversitesi’nde; meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları gibi yerel paydaşlarla bir araya gelerek bilimin yönlendirilmesi yapılan işlerin değerini artırıyor.” şeklinde konuştu.
 
Açılış konuşmasının ardından, Gazeteci İsmail Kahraman tarafından hazırlanan ve yönetilen "Depremler Tarihi" belgeseli izlendi. 
https://www.youtube.com/watch?v=LzUnz6GcKws

Daha sonra Prof. Dr. Bülent Akbaş tarafından GTÜ ile Japonya iş birliğiyle yürütülen MARTEST Projesi'nin sunumu yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ceren Özer Sözdinler, tarihsel süreciyle Tsunami, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Dindar “Kuzey Anadolu Fay Hattı Sismik Aktivitelerinin Fiber Optik Kablo ve DAS Sistemiyle İzlenmesi”. Prof. Dr. Selçuk Toprak, “Kentsel afet Riski Azaltımı ve Afet Önleme Bilinci”, Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler”, Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Mimarlık ve şehir yapılanması ile dirençli kentler, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz Yaman afetler sonrasında yeniden inşa süreci konularında ufuk açıcı bilgilendirmede bulundular. Afetlere karşı dirençli kentler oluşturma konusunda yürüttükleri projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.
 
Toplantının son bölümünde ise, depreme karşı dirençli bir Kocaeli için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası Belediyeleri, organize sanayi bölgeleri temsilcileri ile ticaret ve sanayi odası temsilcilerinin görüşleri alınarak, dirençli kentler için iş birliklerine yönelik stratejiler geliştirildi.
 
Etkinlik, deprem bilincinin artırılması ve gelecekteki afetlere karşı daha dayanıklı kentler oluşturulması yönünde atılan önemli bir adım oldu.

https://www.facebook.com/share/p/Wm8mmHZ2yLNineFw/?mibextid=WC7FNe


İHA
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