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GÜDEF, Üniversite Öğrencileri ile Tanışma Programında Buluştu

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF), Gümüşhane kökenli üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir tanışma programı düzenledi. Öğrenciler, federasyonun düzenlediği etkinlikte hem GÜDEF’in faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldular hem de diğer öğrencilerle tanışarak kaynaşma fırsatı buldular.

GÜDEF, Üniversite Öğrencileri ile Tanışma Programında Buluştu

18 Kasım 2024 Pazartesi 14:59

 GÜDEF Başkanı Selami KOLCU, Öğrencilere Burs Desteği Vereceğini Açıkladı

GÜDEF Başkanı KOLCU yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Bizim amacımız, Gümüşhane’yi temsil eden gençlerimizi bir araya getirerek hem kültürel bağları güçlendirmek hem de öğrencilerimizin sosyal ve akademik hayatlarında yanlarında olmak. GÜDEF olarak, eğitimde başarıyı artırmaya yönelik çeşitli projelerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Birlikte Güçlüyüz

Programda konuşan GÜDEF yönetim kurulu Başkanı ve üyeleri, üniversite öğrencilerinin Gümüşhane'nin kültürel mirasını yaşatmak adına büyük bir rol üstlendiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, sadece eğitim hayatlarında değil, aynı zamanda Gümüşhane'nin tanıtılması ve kültürel değerlerin korunmasında da önemli birer elçidir. Bu buluşmalar, hem birbirimizi tanımak hem de birlikte daha büyük projelere imza atmak için büyük fırsatlar sunuyor" şeklinde görüşlerini paylaştılar.

Öğrenciler, Sosyal ve Kültürel Aktivitelerle Bir Araya Geldi

Tanışma programı, öğrencilerin kendilerini tanıttığı, Gümüşhane'nin kültürel zenginlikleri hakkında sohbet ettiği ve sosyal aktivitelerle daha yakın ilişkiler kurdukları keyifli bir atmosferde geçti. GÜDEF, öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri rehberlik ve destek hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini belirterek, programı başarıyla tamamladı.

Gelecek Etkinlikler ve Projeler

GÜDEF, üniversite öğrencileri ile düzenlediği bu buluşmaların devam edeceğini ve farklı sosyal, kültürel ve eğitim odaklı projelerle öğrencileri bir araya getirmeyi planladıklarını duyurdu. Öğrencilerin gelecek etkinliklerde daha fazla yer alması için çağrıda bulunarak, "Hep birlikte daha güçlü bir Gümüşhane topluluğu inşa etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandılar.

Tanışma programımıza katılan Körfez Belediye Başkanı Şener SÖĞÜT’e ve Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren hocamıza Teşekkür ediyoruz. 

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