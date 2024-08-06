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Hastanenin zemini yenileniyor

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Binası’nda, poliklinik binasında hasta ve hasta yakınlarına daha kaliteli hizmet vermek amacıyla iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Hastanenin zemini yenileniyor

06 Ağustos 2024 Salı 18:13

 

 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinik binasında bekleme alanında meydana gelen çukurların özellikle sedye ve tekerlekli sandalye ile hasta transferinde güçlük yaşatması nedeniyle zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Hasta yoğunluğuna bağlı deforme olan zemin yüzeyi komple kazınarak bakım onarıma alındı. Hafta sonu başlayan ve aralıksız devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bekleme alanının hizmete açılması amaçlanıyor.  
 Hastaların mağdur olmaması amacıyla poliklinik hizmetleri, oluşturulan geçici bekleme alanlarında devam ediyor. Başhekimlikten yapılan açıklamada, “Hasta ve hasta yakınlarımıza daha kaliteli ve nezih bir ortamda sağlık hizmeti verilmesi amacıyla zemin iyileştirme çalışmaları başlamıştır. Bakım onarım sürecinde vatandaşlarımızdan göstermiş oldukları anlayış için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.   
                                     


İHA
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