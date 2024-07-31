GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hava kirliliğine müsamaha yok

Düzce Belediyesi sorumluluk alanında çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Karaca Mahallesi’nden ihbar alan Zabıta ekipleri, yapısındaki değerli madenleri almak için yol kenarında buzdolabı yakan şahsı tespit ederek hakkında cezai işlem uyguladı.

Hava kirliliğine müsamaha yok

31 Temmuz 2024 Çarşamba 16:19



 Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görev ve sorumluluk tanımı kapsamında rutin denetimlerini sürdürürken çevreyi kirletenlerle mücadele etmeyi de sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, Karaca Mahallesi’nde buzdolabı yakıldığı bilgisi üzerine olay yerine giderek tespit yaptı. Mahalle halkına aldırış etmeden yol üzerinde içinde bulunan değerli madenleri almak amacıyla buzdolabını ateşe veren şahıs belirlenerek hakkında yasal işlem uygulandı. Çevreye zarar vermesi nedeniyle tutanak hazırlanan şahısa Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Ekipler, çevreye duyarlı vatandaşların benzer olaylarla karşılaşmaları durumunda ihbarda bulunmalarının önem taşıdığını belirterek duyarlı Düzcelilere teşekkür etti. 
    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı bitti: 3 yaralı Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı bitti:...
Kurs öğrencileri itfaiyeyi gezdi Kurs öğrencileri itfaiyeyi gezdi
Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Yağışla birlikte sahiller boş kaldı Yağışla birlikte sahiller boş kaldı
Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Aracı kurşun yağmuruna tutulan eski belediye başkanı tek kurşun isabetiyle hayatını kaybetmiş Aracı kurşun yağmuruna tutulan eski belediye başkanı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Veresiye defterindeki borç tartışması kanlı...
Kocaeli'de veresiye defterindeki borç sebebiyle çıkan tartışmada bakkal ve 2 kişi tabancayla ateş edilerek...

Haberi Oku