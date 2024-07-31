Hava kirliliğine müsamaha yok

Düzce Belediyesi sorumluluk alanında çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Karaca Mahallesi’nden ihbar alan Zabıta ekipleri, yapısındaki değerli madenleri almak için yol kenarında buzdolabı yakan şahsı tespit ederek hakkında cezai işlem uyguladı.





Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görev ve sorumluluk tanımı kapsamında rutin denetimlerini sürdürürken çevreyi kirletenlerle mücadele etmeyi de sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, Karaca Mahallesi’nde buzdolabı yakıldığı bilgisi üzerine olay yerine giderek tespit yaptı. Mahalle halkına aldırış etmeden yol üzerinde içinde bulunan değerli madenleri almak amacıyla buzdolabını ateşe veren şahıs belirlenerek hakkında yasal işlem uygulandı. Çevreye zarar vermesi nedeniyle tutanak hazırlanan şahısa Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Ekipler, çevreye duyarlı vatandaşların benzer olaylarla karşılaşmaları durumunda ihbarda bulunmalarının önem taşıdığını belirterek duyarlı Düzcelilere teşekkür etti.

İHA