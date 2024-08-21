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Husumetlilerin kavgasında kan aktı: Mahalle muhtarı göğsünden bıçaklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada mahalle muhtarı, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: Mahalle muhtarı göğsünden bıçaklandı

21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:52


  Tepetarla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada olaya karışan mahallenin muhtarı Hasan Tabiloğlu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Tabiloğlu'nu hastaneye sevk etti. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, kavgaya karışan G.B., G.B., B.K. ve H.K. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
                              


İHA
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