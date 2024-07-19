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İki katlı evde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

İki katlı evde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

19 Temmuz 2024 Cuma 17:08


  Geredeli Mahallesi Yağcılar mevkisinde bulunan iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle evde hasar oluştu.  
                    


İHA
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