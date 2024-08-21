İş Bankası'nın “Çiftçilerin Yüzünü Güldüren” kampanyasında kazananlar belli oldu

Tarıma stratejik öncelikleri arasına yer veren Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıl dönümünde, “Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası”nın talihlileri belirlendi. Dördü traktör ve 30 adet akıllı tarım teknolojisi ürününün sunulduğu kampanyada kazananlar hediyelerini düzenlenen törenle teslim aldı.

30 Haziran 2024 tarihinde sona eren “Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası”na 101 bin 460 kişi çekilişe katılmaya hak kazandı. Toplam 34 adet akıllı tarım teknolojisi ürününün sunulduğu kampanyada ödüller arasında traktör, zirai dron, akıllı ilaçlama makinesi, tarla analiz sistemi, otomatik dümenleme sistemi yer aldı. Dört adet traktör Adana, Aydın, Kocaeli ve Erzurum'dan çiftçiler tarafından kazanıldı.

“ 4 adet traktör ve 30 adet akıllı tarım teknolojisi ürününü hediye ettik”

İş Bankası'nın 100. yılında çiftçilere fayda sağlayacak bir kampanya düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Zafer Arslan, “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Bu yılda bankamızın 100'üncü yılını kutluyoruz. 100'üncü yılda çiftçilerimize özel sene başında kampanya yapmaya karar verdik. Çiftçilerin yüzünü güldüren imece kart çekiliş kampanyamızı sene başında hayata geçirdik. 30 Hazirana kadar çiftçilerimizin imece kart ile yapmış oldukları 25 bin TL'lik alışverişlerinde bir çekiliş hakkı kazandılar. Kampanyamıza Türkiye'mizin dört bir yanından yoğun talep geldi. 100 binin üzerinde çiftçimiz kampanyaya katıldı. 17 Temmuz'da Milli piyango ve noter huzurunda yapılan çekilişle talihlilerimizi belirledik. Bugünde talihlilerimizi burada ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet'in 100. yılını, Bankamızın da 100. yılında coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Tarım sektöründe de bugün bu coşkuyu yaşamak için çiftçilerimize davet ettik, burada hediyelerini teslim ettik, bereketli ve hayırlı günlerde kullanmaları da istiyoruz, umarım güzel günlerde kullanırlar. Çiftçilerin yüzünü güldürmeye de bundan sonraki kampanyalar da faaliyetlerimiz de devam edeceğiz inşallah. Bugünkü 4 adet traktör ve 30 adet akıllı tarım teknolojisi ürününü hediye ettik. Biz İş Bankası olarak tarımda teknoloji merkezi alan stratejik bakış açımızla hareket ediyoruz. İmece kart ürünümüz Tarım alanında çiftçilerimiz tarafından en çok tavsiye edilen, bilinirliği en yüksek kartın başında geliyor. Bunun yanında imece kartımızla çiftçilerimize kolay finansman imkanları vade imkanları sunuyoruz onların bir maliyetlerine daha rahat ulaşabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenliyoruz“ diye konuştuk.

“Tarım teknolojilerini çiftçilerimizle buluşturmak için bu kampanyayı düzenledik”

Düzenlenen kampanyayla tarımda verimliliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden İş Bankası İmece Mobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, “Geçen yıl Cumhuriyetimiz 100'üncü yılını kutladı bu yılda Türkiye İş Bankası Bankası'nın 100. yılı. Geçmiş kuşaklarda Cumhuriyetimizin ve bankamızın kurucuları tarım sektörünün ve yan sanayilerinin kurulması için çok büyük emek harcadılar çok ciddi bir hamle yaptılar. İkinci yüzyıla da damga vurmak için tarımda teknolojiyi tabana yaymamız, teknolojik dönüşümü sağlamamız sürdürülebilir bir tarımsal alt yapıyı kurmamız gerekiyor. Bunun da yolu teknolojiden geçiyor. Bankamızın 100. yılına yakışır şekilde tarım teknolojilerini çiftçilerimizle buluşturmak için bu kampanyayı düzenledik ve bugün ödüllerimizi teslim ettik çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok heyecanlıyız“ diye konuştu.

İHA