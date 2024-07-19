ISS S.O.S veriyor, Şehir Hastanesi pislik içinde

Henüz 4 Nisan 2023 tarihinde hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi, adeta çöplüğe döndü. Bir vatandaş tarafından çekilen hastane tuvaletinin görüntüsü bu kadarı da olmaz dedirtti. Görüntülerde tuvaletlerin ve yerlerin kirli peçetelerle dolduğu, lavabonun üstününde dolu idrar kapları olduğu, her yerin kirli olduğu görülüyor. Ayrıca kötü koku sebebiyle de vatandaşlar tuvaletin önünden bile geçemediklerini ifade etti.

Hijyen kurallarının yok sayıldığı Şehir Hastanesi'nin temizlik işlerini yapan Iss Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. adeta S.O.S veriyor.

İHA