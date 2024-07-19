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ISS S.O.S veriyor, Şehir Hastanesi pislik içinde

KOCAELİ Milyonlarca liralık yatırımla hizmete giren Kocaeli Şehir Hastanesi'nden gelen görüntüler, 'pes' dedirtiyor. Tuvalet ile yerlerin idrar ve kullanılmış peçeteyle kaplı olduğu hastane çöplüğe döndü.

ISS S.O.S veriyor, Şehir Hastanesi pislik içinde

19 Temmuz 2024 Cuma 16:49


 
  Henüz 4 Nisan 2023 tarihinde hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi, adeta çöplüğe döndü. Bir vatandaş tarafından çekilen hastane tuvaletinin görüntüsü bu kadarı da olmaz dedirtti. Görüntülerde tuvaletlerin ve yerlerin kirli peçetelerle dolduğu, lavabonun üstününde dolu idrar kapları olduğu, her yerin kirli olduğu görülüyor. Ayrıca kötü koku sebebiyle de vatandaşlar tuvaletin önünden bile geçemediklerini ifade etti.  
  Hijyen kurallarının yok sayıldığı Şehir Hastanesi'nin temizlik işlerini yapan Iss Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. adeta S.O.S veriyor. 
                             


İHA
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