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İstiklal Marşımızın Kabulü 103. Yılında Gururla Kutlandı

Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

İstiklal Marşımızın Kabulü 103. Yılında Gururla Kutlandı

12 Mart 2024 Salı 18:33

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Faruk Demir tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

 

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Vali Yardımcı Mustafa Ayhan’da davetlilere hitap etti.

 

Vali Seddar Yavuz’un selamlarını ileterek başladığı konuşmasında Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan: “İstiklal Marşı, Türk Milletinin ruhunun tercümanı, milli vatanımızın mazlum seslenişi, milli haysiyetimizin ebedi yorumudur. Bağımsız yaşama, hür irade ve hiçbir zaman esaret altında bulunmama şiarında olan Türk Milletinin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde anlatan ve 1921’de kabul edilen İstiklal Marşımız; umutları tazelemiş, ülkülerimizi perçinlemiş ve aziz milletimize özgüven kazandırmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimizin atan nabzını, iradesini ve meydan okuyan nefesini İstiklal Marşı ile ortaya koymuştur.” diyerek başta Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı, rahmet ve minnetle andı.

 

İstiklal Marşı temalı ilimiz genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

 

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “İstiklalin Özü, Akif’in Sözü” adlı dinleti büyük beğeni topladı.

 

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası program sona erdi.

 

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’ın yanısıra, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutan V. Dz. Alb. Burak Güren, Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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