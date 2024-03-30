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İtfaiyeden Teleferik Ekibine Eğitim

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, teleferik hattında bakım ve benzeri çalışmaları yapan görevli personele yüksekte güvenli çalışma eğitimi verdi.

İtfaiyeden Teleferik Ekibine Eğitim

30 Mart 2024 Cumartesi 10:42

  Şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesini Kartepe ilçesinde gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teleferik hattında görevli personeli eğitim programları ile donanımlı hale getiriyor. Teleferik hattında bakım ve benzeri çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen personele, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitim verildi. Uzman eğitmenler tarafından düzenlenen eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde; yüksekte güvenli çalışma kuralları, kişisel koruyucu donanım, sabitleme ve düşüş durdurma donanımları, çalışma alanını güvenli hale getirme, iple iniş ve çıkış, merdiven kullanımı, dikey ve yatay yaşam hatları başta olmak üzere birçok konuda bilgi sunuldu. İtfaiye eğitim merkezinde yer alan simülatör ve istasyonlar vasıtasıyla da uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Kursiyerler de bu noktalarda becerilerini sergiledi. 




İHA
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