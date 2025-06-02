İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok

Daha temiz bir Körfez için titiz ve kararlı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, denizi kirleten gemi ve kıyı tesislerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İzmit Körfezi’nde düzenli olarak günlük denetimler yapılıyor.

İZMİT KÖRFEZ’İNDE GÜNLÜK DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, görev alanlarında hem alargada duran hem de limana yanaşan gemilerin oluşturabileceği olası kirlilikleri ve kıyı tesisleri denetliyor. Bu kapsamda rutin denetimler yapan Büyükşehir ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine de anlık denetimler gerçekleştirebiliyor. Yapılan denetimler Körfez’in temizlenmesi ve korunmasına büyük katkı sağlıyor.

MÜDAHALE EDİLİP NUMUNE ALINIYOR

Kontrol tekneleriyle yapılan denetimlerde, İzmit Körfezi’nde demirli veya limanda bağlı gemiler detaylı bir şekilde inceleniyor. Deniz yüzeyinde herhangi bir kirlilik görüldüğünde ya da geminin direkt denize deşarj ettiği görüldüğünde ekipler tarafından hemen müdahale ediliyor. Gemiden yapılan deşarj işlemleri sırasında numuneler alınıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın kontrol tekneleriyle İzmit Körfezi’nde yapılan seri denetimler, kirliliğe neden olan gemi sayısının yıldan yıla azalmasını sağladığı belirtildi.

BİYOLOJİK DEĞİŞİMLER GÖZLEMLENİYOR

İzmit Körfez’inde yapılan denetimlerde ayrıca deniz üzerinde müsilaj ve ötrofikasyon gibi biyolojik değişimler de kontrol ediliyor. Şüpheli bir durumla karşılaşan ekipler biyolojik değişimden numuneler alıyor. Alınan numuneler analiz yapılmak üzere TÜBİTAK’a gönderiliyor.