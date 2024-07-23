İzmit'te Yaz Akşamları başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Akşamları programları adı altında gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik bu akşam başlıyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü bünyesinde planlanan Yaz Akşamları programları bugün başlıyor. Birbirinden renkli etkinlerin yer aldığı program bu akşam "Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün" gösterisiyle Yahya Kaptan'da bulunan amfi tiyatroda saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün etkinliği belirli aralıklarla İzmit'in farklı mahallelerinde de İzmitli çocuklara hizmet sunacak. Aynı zamanda İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da Sezen Aksu'nun sevilen şarkılarıyla dolu bir konserle sahne alacak. "Sezen Aksu Şarkıları" konseri, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarlık Binası önünde gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, lavanta bahçelerinde yetiştirdiği lavantaların hasadını gerçekleştirdi. Hem kokusu hem de görüntüsüyle herkesi cezbetmeyi başaran lavantalar, vatandaşların kendi dokunuşlarıyla lavanta buketlerine dönüştürülecek. Hasadı yapılan lavantalar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenleyeceği workshoplarla buket haline getirilecek. İzmit’te dört gün boyunca farklı noktalarda gerçekleştirilecek olan bu özel etkinliğe tüm vatandaşlar davetli.

İHA