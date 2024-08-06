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Jandarmadan uyuşturucu kullanıma geçit yok

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu madde bulundurup kullanan ve yasa dışı ekim yapan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan uyuşturucu kullanıma geçit yok

06 Ağustos 2024 Salı 18:42


 Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde uyuşturucu kullanımı ve ekimine geçit verilmiyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 74 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 60 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 
3 şüpheli ile yasa dışı ekim suçunu işleyen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.  
 
  Silah ve tüfek ele geçirildi 
 Jandarma timleri ayrıca yaptıkları denetimlerde 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 55 adet tabanca mühimmatı yakalandı.  
  
 Ülkeye yasadışı yollarla girdiler 
  Düzce İl Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla giren 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ülkelerine geri gönderilmesi için Göç İdaresine gönderildi.  
                              


İHA
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