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Kadınlara kanserden korunmanın yolları anlatıldı

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından fabrikada çalışan kadınlara kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilgiler verdiler.

Kadınlara kanserden korunmanın yolları anlatıldı

19 Temmuz 2024 Cuma 09:58


 Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde görevli personeller toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak, kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek, kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirmek ve kanser taraması yapmak amacıyla, fabrikalarda çalışan kadınlara yönelik eğitimi programı ve sağlık taraması yaptı. 
 Eğitimi ve tarama programında; ‘‘kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları ve sağlıklı yaşam’’ konularında kadın çalışanlara bilgilendirmelerde bulunuldu. 
 Eğitim sonrası gezici kanser tarama aracında, test yaptırmak isteyen kadın çalışanlara sağlık taraması yapıldı. Meme kanseri tarama programı dahilinde 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi, serviks kanseri tarama programında 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir smear ve HPV DNA testi, Kolorektal kanseri tarama programı kapsamında 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapıldığı bildirildi.  
                


İHA
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