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Kafkas Sürgünü, Babalı Kültür Alanında anıldı

Göçe zorlanan Kafkas halklarının yaşadıkları acının unutulmaması amacıyla hazırlanan Babalı Kültür Alanında Kafkas Sürgünü anma töreni gerçekleştirildi

Kafkas Sürgünü, Babalı Kültür Alanında anıldı

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:50

 1864 yılında Karadeniz kıyılarından Osmanlı topraklarına göçe zorlanan Abaza, Adige, Çerkes, Ubıh gibi Kafkas halklarının yaşadıkları acı ve hüzün gözyaşlarıyla hafızalardaki yerini koruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Kafkas halklarının 160 yıl önce yaşadıkları acının unutulmaması için ilk sürgün edildikleri topraklar olan Kandıra ilçesi Babalı sahilinde anma programı düzenledi. 

Büyükşehir Belediyesi, 160 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Kafkas halklarının sahile çıktığı Kandıra Babalı Sahili’nde anma töreni gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinde yaşayan Kafkas halklarını bir araya getiren anma programı hayatını yitiren vatandaşlarının mezarlarının bulunduğu Karaağaç Mezarlığı’nda Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Programa Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Levent Belin, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU ACIYI HİÇ KİMSE YAŞAMASIN”

Karaağaç Mezarlığı’nda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Babalı Sahili Sürgün Alanına yürüyüş gerçekleştirildi. Programda konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Levent Belin, “160 yıl önce atalarımız anayurttan sürgün edildi. Yaşadığımız acı son derece büyük. Acımız hiçbir zaman azalmayacak, eksilmeyecek. Bizim yaşadığımız acıları Allah hiçbir halka yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

NART ATEŞİ YAKILDI

Babalı sahilinde düzenlenen programda sürgün alanına ve denize çelenk bırakıldı. Havanın kararmasıyla birlikte meşaleli yürüyüş yapılarak, sahilde nart ateşi yakıldı. Nart ateşinin yakılmasıyla tören son buldu.

KAYNAK: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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