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Kamil Şirin, Esnaf Ziyaretleriyle Halkla Buluşuyor

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan adayı Avukat M. Kamil Şirin, İl ve İlçe Yöneticileri, Meclis Üyesi Adayları, Kadın ve Gençlik Politikaları ile birlikte Mehmet Ali Paşa ve Yenişehir Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kamil Şirin, Esnaf Ziyaretleriyle Halkla Buluşuyor

12 Mart 2024 Salı 18:28

Ziyaret sırasında, İYİ belediyecilik anlayışını vurgulayan Şirin, İzmit için projelerini vatandaşlarla paylaştı. İzmit'e En İyisinin gerekli olduğunu vurgulayan Kamil Şirin ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Paşa ve Yenişehir Mahalle mizdeki esnafları ziyaret ettik. İzmit için En iyi olduğuna inandığımız projelerimizi vatandaşlarımızla paylaştık, destek istedik. İnanıyorum 1 Nisan'da İzmit En İYİ'yi seçecek," dedi.

Mehmet Ali Paşa ve Yenişehir Mahallesi'ndeki esnaf ziyareti sonrasında Kamil Şirin ve İYİ Parti Temsilcileri, diğer bölgelerde de vatandaşlarla buluşarak projelerini anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

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