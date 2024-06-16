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Kandıra'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

İstanbul'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen bir kişi, yasak olduğu halde dalgalı denize girdi. Denizde kaybolan genci bulmak için ekipler havadan ve karadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Kandıra'da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

16 Haziran 2024 Pazar 18:03

  Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kandıra ilçesi Demirçakıl Koyu'na gelen Muharrem Elitaş (24), girilmesi yasak olduğu halde, 14.30 sıralarında dalgalı denize girdi. Denizce çırpınan Elitaş'ı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, jandarma, komando, sağlık, ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle, denizden de botla arama çalışmaları devam ediyor. 6 saattir aranan Elitaş'tan haber alınamadı. Ekipler, bölgede çalışmalarına devam ediyor. 
 
  "Yasak olmasına rağmen denize girip kayboluyor" 
  Bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran yaptığı açıklamada, "Bugün denizin dalgalı olması sebebiyle denize girmeyi yasaklamıştık. Ancak bir vatandaşımız 14.30 sıralarında denize giriyor ve kayboluyor. Gerek karadan, gerek denizden gerekse havadan arama çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda vatandaşımızı bulmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Denizin dalgalı ve yasak olduğu zamanlarda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz. Ümidimiz kaybolan vatandaşımızın sağ şekilde bulunmasıdır. Genç bir arkadaşımız, daha 2000 doğumlu. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Sahil güvenliğin helikopteri, kıyı emniyetin botu, sahil güvenlik, karadan jandarma ve komando birliklerimiz tüm ekiplerimiz arıyor. Topyekûn çalışmalar devam ediyor" dedi. 
                                  


İHA
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