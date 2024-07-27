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Kartepe Kent Meydanı Camii'nde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii'nde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

Kartepe Kent Meydanı Camii'nde hummalı çalışma

27 Temmuz 2024 Cumartesi 13:14


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesinin Kartepe'de 30 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Kent Meydanı Camii'nde çalışmalar sürüyor. Bodrum, zemin ve mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan cami inşaatı, modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında mahfil katta kubbe içi nakış işlemlerine devam eden ekipler, caminin dış cephesinde ise prekast imalatları yapıyor. Bodrum katta ise sınıflar, lavabo ve şadırvanlar tamamlanmak üzere. Cami'nin çelik minareleri için kaplama imalatlarına da atölye ortamında başlandı. Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirildi. Buradan gelen yağmur sularının bodrum katta bulunan iki depo da toplanması tasarlandı. Depolarda toplanan yağmur sularının tuvalet ve peyzaj alanında kullanılması planlanıyor. 
  Kartepe Kent Meydanı Cami projesinin toplam ibadet alanı 2 bin 265 metrekare olarak planlandı. Zemin katta bulunan ibadet alanı bin 375 metrekare, son cemaat alanı 325 metrekare, mahfil katı 565 metrekarelik alandan oluşuyor. Toplam 5 bin 250 metrekare olan projenin bin 814 metrekarelik bodrum katında çok amaçlı salon, kütüphane, 6 sınıf, 2 öğretmen odası, kız ve erkek çocuklar için şadırvan ile tuvaletler yer alıyor. 2 bin 467 metrekareden oluşan zemin katta ibadet alanı, son cemaat ve ayakkabılık bölümü, 967 metrekareden oluşan mahfil katında ise ibadet alanı bulunuyor. 
                 


İHA
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