Kartepe Teleferik Hattı Tanıtıldı

Kocaeli ve Kartepe’ye turizm açısından destek verip ilimize yeni bir soluk getirecek olan Kartepe Teleferik Hattı Tanıtımı Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin, Kartepe’nin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacak olan bu proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Türkiye’nin en çevreci teleferik hattı olma özelliğine sahip oldu.

Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra programa Kocaeli Milletvekilleri; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Kartepe Teleferik Hattı Tanıtım Programı Toplantısı; teknik özellikler hakkında bilgi veren Raylı Sistem Dairesi Başkanı Fatih Gürel’in konuşmasıyla başlayarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın projenin aşamaları ve ilimize kazandıracağı katkılarını değerlendirdiği konuşmasıyla devam etti.

Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de projenin önemine binaen yaptığı konuşmanın ardından Vali Seddar Yavuz’da böylesine önemli bir projenin kendisine nasip olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirtir bir konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Seddar Yavuz: “Bu şehrin Valisi olarak böylesine gurur duyulacak, uzun yıllar hayal edilip gerçekleştirilemeyen bir projenin bugün gerçekleştirilmiş olmasından duyduğum sevinci ve mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Hepinizin bildiği gibi biz Kocaeli’yi bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon şehri olarak tanımlıyoruz ama diğer taraftan kültür ve turizm şehri olarak da artık tanımlamalarımıza girmesi gerekiyor.” dedi.

Kocaeli’de ki 2023 yılı geceleme verilerini paylaşan Vali Yavuz; “2023 yılında, Kocaeli ilimizde 2 milyon 300 bin geceleme gerçekleşti. Bunun 400 bini ise yabancılardan oluşuyor. Dolayısıyla bu proje ile de önümüzdeki yıllarda akın akın yerli ve yabancı turistin buraya koştuğu günleri göreceğiz inşallah. Birlikte dört yıldır çalıştığımız çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, kıymetli ekibine, bu projeye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, içtenlikle kutluyorum.” dedi ve böylesine güzide ve büyük projelerde tekrar buluşmak dileğinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.

Toplantının ardından test sürüşü için teleferik biniş alanına geçildi. Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri basın mensuplarıyla birlikte teleferik ile Kuzuyayla’ya çıktılar.

Teleferik yolculuğu deneyiminin akabinde tanıtım programı, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

Saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli, her biri 10 kişilik 72 kabinden oluşan ve 4 bin 695 metrelik mesafede faaliyet gösterecek olan teleferik hattının 25 Mart 2024 tarihinde kullanıma açılması planlanmaktadır.

Türkiye’deki en yüksek direklere sahip teleferik hattı olan Kartepe Teleferik Hattı, Samanlı Dağları'nın zirvesine kadar ulaşacak olup vatandaşlara İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü seyretme imkânı sağlayacak.