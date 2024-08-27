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Kartepe'de hedef sıfır atık

Kartepe'de sitelere atık yağ ve pil kutuları yerleştirildi. Her bir dairedeki vatandaşa da atık yağ şişesi, pil kutusu ve projeyi anlatan broşürün yer aldığı çantalar dağıtıldı.

Kartepe'de hedef sıfır atık

27 Ağustos 2024 Salı 19:38


  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde başlatılan "Hedef Sıfır Atık" projesi kapsamında sitelere atık yağ ve pil kutuları dağıtıldı. Belediye ekipleri tarafından sitelere atık yağ ve pil kutuları konulurken, dairelerde ikamet eden vatandaşlara da atık yağ şişesi, atık pil kutusu ve projeyi anlatan broşürün yer aldığı çantalar verildi. Hedef Sıfır Atık projesi kapsamında dağıtılan geri dönüşüm kutuları 15 günde bir ekipler tarafından toplanarak geri dönüşüme gönderilecek. 
 Projenin ilçe genelinde artarak devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çevremizi korumak ve gelecek nesillerimize temiz bir Kartepe bırakmak için önemli bir adım atıyoruz. Atık, doğanın dengesini bozan fısıltıdır. Sıfır atık ise bu fısıltıyı susturmanın anahtarıdır. Atık piller ve bitkisel atık yağlar, doğamıza zarar veren en büyük tehditlerden biri. Bu tehdidi sizlerle birlikte fırsata çevirebiliriz. Unutmayalım ki, her atık doğru yönetildiğinde çevreye zarar vermek yerine yeni bir enerji kaynağına dönüşür" dedi. 
                               


İHA
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