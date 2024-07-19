GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'de şölen hazırlıkları başladı

Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 14. Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt alma işlemleri başladı.

Kartepe'de şölen hazırlıkları başladı

19 Temmuz 2024 Cuma 17:02

  
 

 Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleni bu sene 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de İstasyon Mahallesi Meşelik Park'ta yapılacak. Geleneksel şölenin öncesinde ilçe genelinde kayıtlar alınmaya başlandı.  Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Kartepe Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ya da 32 mahalle muhtarlığına kayıt formlarını doldurarak başvurularını yapabilirler. Kayıt için, Kartepe ilçe sınırlarında ikamet etmenin yanı sıra sünnet olacak miniklerin 2021 ve öncesi doğumlu olmasıyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her sene gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenimiz geleneklerimizi ve dayanışmamızı temsil ediyor. Delikanlılığa ilk adımlarını atacak evlatlarımızın doyasıya eğlenmeleri için tüm hazırlıklar başladı. Kartepeli çocuklarımızın ilk mürüvvetlerini göreceğimiz etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" dedi. 
                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hayatını kaybeden kız kardeşlere son veda Hayatını kaybeden kız kardeşlere son veda
Feci kazada 2 kızını kaybeden acılı baba konuştu Feci kazada 2 kızını kaybeden acılı baba konuştu
Marketlere sıkı takip: Tarihi geçmiş ürünler bulundu Marketlere sıkı takip: Tarihi geçmiş ürünler...
İki katlı evde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi İki katlı evde yangın paniği: 1 kişi dumandan...
Esmanur'un hayali gerçek oldu Esmanur'un hayali gerçek oldu
Çınar Halk Masa İzmitlilerden tam not alıyor Çınar Halk Masa İzmitlilerden tam not alıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hayatını kaybeden kız kardeşlere son veda
Kazada ölen abla kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Haberi Oku