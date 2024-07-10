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Kartepe'de zabıta ekipleri inşaat sahalarını denetliyor

KOCAELİ Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanlarında ve şantiyelerdeki çevre sağlığı ve güvenliği denetimlerini sıklaştırdı.

Kartepe'de zabıta ekipleri inşaat sahalarını denetliyor

10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:47

 Ekipler denetimlerde mevzuatla belirlenmiş güvenlik kurallarına uymayan ve inşaat malzemelerini kontrolsüzce çevreye bırakan işletmelere uyarılarda bulunarak, iyileştirme yapmayan firmalara cezai işlem uygulanacağını tebliğ ediyor. 
 Düzenli olarak devam eden kontrollerde yapı/inşaat malzemelerini yaya yollarına uygunsuz halde bırakan, araç ve yaya trafiğini tehdit eden, ayrıca çevre güvenliği önlemlerine riayet etmeyen inşaatların yetkililerine sözlü uyarıda bulunan ekipler, sonraki denetimde uygunsuzlukların ortadan kaldırılmış olması gerektiğini hatırlattı. 
 Denetimlere eşlik eden Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Kartepeli hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için titizlikle görevimizin başındayız" dedi. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe'mizin her köşesi Allah’ın lütfu doğal güzelliklerle dolu. Bunları korumak ve daha da güzelleştirmek için Kartepe'mize sahip çıkıyoruz. Her geçen gün hem yapı yoğunluğu hem de nüfus yoğunluğu olarak büyüyoruz. Bu büyümenin sağlıklı olabilmesi için saha denetimlerimizi arttırdık. Kent estetiği, çevre temizliği ve güzelleştirme çalışmalarımızla Kartepe'mizin değerine değer katacağız" diye konuştu. 
                       


İHA
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