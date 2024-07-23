Kartepe’ye skate park yapıldı

Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Kocaeli Kongre Merkezi’nin hemen yanında yapan Büyükşehir daha sonra İzmit Doğu Kışla, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede bir skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli büyükşehir, bu kapsamda Kartepe’deki skate park yapımını da tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan büyükşehir, alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa etti. Diğer yandan da Başiskele ilçesi Yeşilyurt Sahili'ne skate park yapımına başlandı.

İHA