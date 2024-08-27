banner1072
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kavşakta feci kaza güvenlik kamerasında: 1 ölü, 1 yaralı

Ticari taksi ile motosiklet kavşakta çarpıştı

Kavşakta feci kaza güvenlik kamerasında: 1 ölü, 1 yaralı

27 Ağustos 2024 Salı 19:41


 
 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklet ile kavşağa son sürat giren ticari taksi çarpıştı. Motosiklet sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
  Kaza, 23 Ağustos 21.00 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Esen Kaya Sokak kesişiminde meydana geldi. 41 T 3322 plakalı ticari taksi ile kavşağa son sürat giren Savaş B., Mustafa Bacakcı'nın kullandığı, kırmızı ışıkta geçen 41 ASF 033 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savrulurken, ticari taksi de yol kenarındaki bariyerlere çarpıp takla attı.   
  Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Bacakcı kurtarılamadı.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  
                              


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek...
Gebze'de okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor Gebze'de okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor
Kartepe'de hedef sıfır atık Kartepe'de hedef sıfır atık
Depremde yıkılan caminin yerinde yenisi yükseliyor Depremde yıkılan caminin yerinde yenisi yükseliyor
Sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor Sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor
Yurtlar öğrencilere hazır Yurtlar öğrencilere hazır
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek...
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Haberi Oku