Kaza sonrası Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde, 4 aracın karıştığı ve tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada araçların kaldırılma çalışması trafik oluşturdu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kaza, Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine giden E.U.K. idaresindeki 34 CZF 847 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.O. idaresindeki 51 ACF 797 plakalı Ford marka otomobile, ardından A.T. yönetimindeki 06 VT 387 plakalı Mercedes marka otobüse çarpıp, sonra da A.J. idaresindeki 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Tırın altında kalan otomobildeki sürücü A.J. sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar kısmen yoldan kaldırılırken devrilen tırın kaldırılması için uzun süre çalışma yapıldı. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde yapılan çalışma nedeniyle Ankara'dan gelen araçlar D-100 Karayoluna yönlendirildiğinden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

İHA