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KEDFE iftarında kent protokolü buluştu

KEDFE tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘1001 Hatim Dua ve İftar Programı’ kent protokolünü bir araya getirdi

KEDFE iftarında kent protokolü buluştu

19 Mart 2024 Salı 08:08

 Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunun (KEDFE), geleneksel ‘1001 Hatim Dua ve İftar Programı’ bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İki bölümden oluşan programın ilk kısmı Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryumu’nda yapıldı. Burada Kuran-ı Kerim tilaveti, video gösterimi ve konuşmalar yapılırken okunan hatimlerin duası da gerçekleştirildi. Programın ikinci kısmı ise C Salonu’nda düzenlenen iftar programıydı. Yoğun katılımın olduğu programda kent protokolünden pek çok isim bir araya geldi.

 

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

KEDFE Başkanı Tekin Dursun’un ev sahipliğindeki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri, belediye başkanları, çeşitli kurumlardaki bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzurumlular katıldı. Program sonu günün anısına programa katılan tüm isimler bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

 

VALİ YAVUZ ÇANAKKALE ZAFERİNİ KUTLADI

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Çok önemli bir günde bir aradayız. Yarın da Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Allah bir daha bizlere Çanakkale Savunması yaptırmasın” şeklinde konuştu.

 

ALLAH BAYRAMA KAVUŞTURSUN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, “Allah oruçlarımızı kabul etsin. Hepimizi bayrama ulaştırsın” dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de “İnşallah bayrama hayırlı bir şekilde ulaşırız” temennisinde bulundu.

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