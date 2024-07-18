KO-MEK ile hep bir adım öndeler

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmışlardır. Fiber Optik teknolojisi son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur ve bugün pek çok şaşırtıcı yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede bir adım önde olmak isteyen öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının bu alanda açmış olduğu Fiber optik eğitimi kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

KISA SÜREDE 410 KURSİYERE EĞİTİM

KO-MEK, açmış olduğu birbirinden önemli kurslarla istihdama katkı sağlıyor. Fiber Optik eğitimi kursu ile kısa sürede 410 kursiyere eğitim veren KO-MEK, bu alanda da kendini kanıtlamayı başardı. Kursiyerlere teorik ve pratik olarak verilen eğitimlerle birçok fayda sağlayan KO-MEK kursları Fiber Optik eğitimleri sayesinde; yeni işe başlayan, yüksek lisans yapan ve farklı bir alanda uzmanlık edinmek isteyen kişilere verdiği eğitim kalitesi ile tam destek sağlamış oluyor.

İSTİHDAM OLANAĞI YÜKSEK

KO-MEK SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde Fiber Optik Eğitimi kursuna katılan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü öğrencileri verilen eğitimlerden oldukça mutlu. Okulda öğrendikleri teorik eğitimleri KO-MEK sayesinde pratiğe döken öğrenciler, bu sayede derslerinde daha da başarılı oluyor. Pratik becerilerini geliştiren öğrenciler aldığı sertifikalar sayesinde; telekomünikasyon, internet, bilgisayar, cerrahi diş hekimliği, otomotiv, sanayi, askeri, ulaşım, şehir ağları bağlantısı, petrol ve gaz üretimi boru hatları alanlarında kolaylıkla iş bulabilme imkânına sahip oluyor.

“KO-MEK SAYESİNDE BİR ADIM ÖNDEYİZ”

KO-MEK Fiber Optik eğitimi kursuna katılan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sude Şeker, “2. sınıfta Fiber Optik dersi alacağız. Biz KO-MEK’te bunun uygulamasını görüyoruz. Okulda sadece belirli derslerin laboratuvar dersi oluyor. Bu dersin henüz pratik eğitimini görmedik ama KO-MEK sayesinde okuldan bir adım öndeyiz. KO-MEK’te eğitimler çok güzel gidiyor. Burada öğrenciler bir adım önde olmak istiyorlarsa kesinlikle KO-MEK’e kayıt yaptırmalı” diye konuştu.

NERELERDE İŞ İMKÂNI BULABİLİRSİNİZ?

Fiber Optik kursundan mezun olan kursiyerler aldığı sertifikalar sayesinde; telekomünikasyon, internet, bilgisayar, cerrahi diş hekimliği, otomotiv, sanayi, askeri, ulaşım, şehir ağları bağlantısı, petrol ve gaz üretimi boru hatları alanlarında kolaylıkla iş bulabilirler. Bu alanların yanı sıra Fiber Optik; tek modlu fiberler 3GHz fazla bant genişliği vardır ve çoğunlukla denizaltı kablo ağında, analog veya dijital telekomünikasyon sistemleri, santraller arası bağlantılarda, kapalı devre kamera sistemlerde, elektronik aygıt bağlantılarında, SCADA sistemlerde, yüksek iletişim hızı gerektiren radarlarda, uçak içi donanımlarda, demiryolu sinyalizasyonlarında reklam panolarında, nükleer enerji santrallerinde, kimya sektöründe, biyomedikal, aydınlatma ve dekorasyon alanında kullanılır.