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KO-MEK’in bu kursları çocuklarımızın geleceği için

KO-MEK’in genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayarak pratik bilgi kazanabilecekleri Ev Becerileri Atölyelerine başvurular başladı

KO-MEK'in bu kursları çocuklarımızın geleceği için

16 Haziran 2024 Pazar 13:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) geçtiğimiz dönem yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz döneminde de ev becerileri kursunu hayata geçiriyor. Özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda Ev Becerileri Atölyesi açıyor. Ücretsiz olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek olan atölyelerde gençlere, Mutfak Becerileri, Giyim – Kuşam Becerileri, Kişisel Bakım Becerileri, Tamir Bakım Onarım Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik Dinletisi, Resim, Kodlama, Takı Yapımı (Anahtarlık, Kolye, Bileklik )  Geri Dönüşüm, Akıl Zekâ Oyunları vb. branşlarında eğitimler verilecek.

KOCAELİ’Lİ GENÇLER BİR ADIM ÖNDE

Ev Becerileri Atölyesi ile aslında herkesin günlük hayatta karşısına çıkabilecek durumlar için şimdiden gençlerimizi hazırlıyoruz. İleride kendi ayakları üzerinde durabilecek musluğu bozulduğunda tamir edebilecek, söküğünü dikebilecek, karnını doyurabilecek ve aynı zamanda sevdiği bir hobisinin olmasını hedefliyoruz. Mutlu şehir Kocaeli’nin mutlu ve bilgili gençleri yarının en donanımlısı olacak.

 

EĞİTİMLER 01-26 TEMMUZ ARASINDA

Halk Üniversitesi kimliği ile ülkemizin yetişkin eğitiminde büyük markalarından biri olan KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgileri kazandıracak. Atölyeden 10-16 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 01 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında hafta içi beş gün verilecek. Ev Becerileri Atölyesi 12 ilçedeki 40 kurs merkezinde hayata geçecek.

 

BAŞVURULAR KOMEK.ORG ADRESİNE

Kursiyerler, bir aylık eğitimlerin sonunda katılım belgelerini alabileceklerdir.

Ev Becerileri Atölyesinden yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, www.komek.org sitesinden online yapılacak.

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