banner1041
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Karavan Fuarı'na ilk günden yoğun ilgi!

İzmit, karavan ve tiny house tutkunlarının merakla beklediği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Karavan Fuarı'na ilk günden yoğun ilgi!

29 Mayıs 2024 Çarşamba 23:47

 Kocaeli Karavan Fuarı, bu yıl yeniden kapılarını 29 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında İntertex fuar alanında açtı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, geniş yelpazedeki karavan modellerini inceleme fırsatı buldu. İç ve dış tasarım detaylarıyla dikkat çeken karavanlar ve çok sayıda tiny house, gezi ve tatil planları yapanların dikkatini çekti.
YEPYENİ ÜRÜNLER

Fuarın açılışında konuşan yetkililer, karavan kültürünün Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve bu fuarın bu tutkuyu paylaşanları bir araya getirdiğini belirtti. Fuar, birçok yerli firmanın yeni ürünlerini sergilemesiyle dikkat çekiyor. İzmit Karavan Fuarı, beş gün boyunca ziyaretçilere kapılarını açacak. 
KARAVAN VE TİNY HOUSE FİYATLARI 

Fuarda karavan fiyatları ortalama olarak standart paketler 260 bin TL civarı iken, full paketler ortalama 340 bin TL bandında.

Ortalama tiny house fiyatları ise uzunluklarina göre 10 metre 1 milyon 250 bin TL, 9 metre 1 milyon 100 bin TL, 8 metre 1 milyon TL
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anti dampin vergisi nedir ? Anti dampin vergisi nedir ?
BALLIKAYALARDA YENİ BİR ÇEVRE TEHLİKESİ! BALLIKAYALARDA YENİ BİR ÇEVRE TEHLİKESİ!
Kafkas Sürgünü, Babalı Kültür Alanında anıldı Kafkas Sürgünü, Babalı Kültür Alanında anıldı
Instagram Beğeni Nasıl Arttırılır? Instagram Beğeni Nasıl Arttırılır?
İbrahim Başaran Vefat Etti İbrahim Başaran Vefat Etti
TOBB MARMARA GGK’DAN ANITKABİR ZİYARETİ TOBB MARMARA GGK’DAN ANITKABİR ZİYARETİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Anti dampin vergisi nedir ?
Anti-damping vergisi, bir takım yurtdışı firmalarının ülkemizde ihracatını artırmak ve herhangi bir...

Haberi Oku