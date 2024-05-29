Kocaeli Karavan Fuarı'na ilk günden yoğun ilgi!

İzmit, karavan ve tiny house tutkunlarının merakla beklediği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

YEPYENİ ÜRÜNLER

Fuarın açılışında konuşan yetkililer, karavan kültürünün Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve bu fuarın bu tutkuyu paylaşanları bir araya getirdiğini belirtti. Fuar, birçok yerli firmanın yeni ürünlerini sergilemesiyle dikkat çekiyor. İzmit Karavan Fuarı, beş gün boyunca ziyaretçilere kapılarını açacak.

KARAVAN VE TİNY HOUSE FİYATLARI

Fuarda karavan fiyatları ortalama olarak standart paketler 260 bin TL civarı iken, full paketler ortalama 340 bin TL bandında.

Ortalama tiny house fiyatları ise uzunluklarina göre 10 metre 1 milyon 250 bin TL, 9 metre 1 milyon 100 bin TL, 8 metre 1 milyon TL

Kocaeli Karavan Fuarı, bu yıl yeniden kapılarını 29 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında İntertex fuar alanında açtı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, geniş yelpazedeki karavan modellerini inceleme fırsatı buldu. İç ve dış tasarım detaylarıyla dikkat çeken karavanlar ve çok sayıda tiny house, gezi ve tatil planları yapanların dikkatini çekti.