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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

Son Valiler Kararnamesi ile Çanakkale'den Kocaeli'ye atanan İlhami Aktaş bugün makam önünde gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında yeni görevine başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

23 Temmuz 2024 Salı 11:19



  Kocaeli Valisi İlhami Aktaş bugün valilikte yapılan karşılama töreni sonrasında yeni görevine başladı. Tören mangasını selamlayan Vali Aktaş, törene katılanların tebriklerini kabul etti. Törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve personel katıldı. Törenin ardından görevine başlayan Vali Aktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  
 Vali Aktaş yaptığı açıklamada, "10 Temmuz 2024 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Kocaeli’ne vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bugün itibariyle de görevimize başlamış bulunuyoruz. Ben görevimizin başta Kocaeli halkı olmak üzere ilimize, ülkemize, kendimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 30 yıllık mülki idari amiri olarak daha önce 2 ilde valilik yaptıktan sonra üçüncü görev yerimiz. Kendine özgün, sanayinin başkenti olan, Türkiye'nin sanayi kalbi sayılan, ülkemiz için çok büyük stratejik öneme sahip olan Kocaeli'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.  
 
  "Her zaman için kapımız açık olacak" 
  'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek konuşmasına devam eden Vali Aktaş, "Bu görev süremiz içerisinde inşallah tüm halkımızla beraber yerel yönetimlerimiz, Üniversitelerimiz, STK'larımız, sanayi kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, işçi kuruluşları, ve derneklerimiz, tüm bileşenlerle beraber istişare kültürü içerisinde ilimize, ülkemize nasıl katkı sağlayacağımızı, varsa sıkıntıların tespitiyle bunların çözümü noktasında hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile vatandaşımızla hiçbir engel hiçbir problem çıkmadan, her zaman için kapımız açık bir şekilde vatandaş odaklı, kapımız, gönlümüz tüm arkadaşlarımızla beraber onların sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" diye konuştu. 
  Ellerinden gelen çaba ve gayreti göstermek için azami özenle hareket edeceklerini ifade eden Aktaş, "Asayişten, milli eğitime, sağlıktan, tarıma, çevreden, kalkıma hizmetlerine, devletin bize verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, yine devletin o şefkatli yüzüyle elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermek için azami özeni göstereceğiz. Vatandaşımızın huzur içerisinde yaşaması için başta trafik, asayiş olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimizle beraber de kamu düzeninin korunması, kamu düzeninin iyileştirilmesi anlamında hiçbir uyuşturucu satıcısına, çocuklarımızın zehirlenmesine fırsat vermeden, kadına şiddet konusunda, uyuşturucu konusunda, organize örgütler konusunda da yine arkadaşlarımızla beraber gece gündüz büyük çaba ve gayret göstereceğiz" dedi.  
  'Biz Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Çanakkale ilinden geldik' diyerek konuşmasına devam eden Vali Aktaş, "Siz kıymetli basın mensuplarıyla da devamlı diyalog içerisinde, sizlerden gelen ilimizin sıkıntıları, vatandaşlarımızın talepleriyle ilgili de yine gerekli azami gayreti göstereceğiz. Biz Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Çanakkale ilinden geldik. Orada görev yaptığımız süre içerisinde olduğu gibi burada da, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engelli vatandaşlarımız, huzurevlerimiz, çocuk sevgi evlerimiz, öncelikli uğraş alanlarımız olacak. Ben bu vesileyle tekrar sizin de ilginize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.  
                                     


İHA
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