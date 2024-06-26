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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Tüm birimlerimiz zanlıyı almak için çalışıyor"

- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Tüm birimlerimiz zanlıyı almak için çalışıyor"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

26 Haziran 2024 Çarşamba 15:23

 Çayırova ilçesinde trafikte vurularak öldürülen okul müdür yardımcısıyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, olayı gerçekleştiren katil zanlısını almak için gereken her türlü titiz çalışmayı yürütüyor" dedi. 
  Olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 
   
  Vali Seddar Yavuz'un açıklamaları 
   Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, olayı gerçekleştiren katil zanlısını almak için gereken her türlü titiz çalışmayı yürütüyor. Konu her yönüyle araştırılıyor.  Üzgünüz, başsağlığı diliyoruz" dedi. 
 



İHA
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