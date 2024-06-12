KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ'DAN GENÇLERE DOKUNAN ÖRNEK PROJEDE VALİ BEYİN ELİNDEN TEŞEKKÜR BELGESİ ALDIK

Onbinlerce gence dokunulan KOCAELİ ÖNEM Projesi’nin Yıl Sonu Gala Töreni Vali Yavuz Çiftinin Katılımlarıyla Kocaeli Kongre merkezinde gerçekleşti.



Törende biz de araştırmacı Gazeteci ve Devri Alem belgesel program yönetmeni olarak Seddar Yavuz tarafından Kocaeli tarih ve kültürünün tanıtılmasına katkılarımızdan dolayı teşekkür belgesi aldık.

KOCAELİ VALİSİ KONUŞUYOR



Kocaeli önem projesi ödül törenini toplantısında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuşması

canlı yayında:

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞUYOR

Kocaeli önem projesi ödül törenini toplantısında Kocaeli il milli eğitim müdürü Ömer Akmanşen'in konuşması

canlı yayında:

GEBZELİ ÖĞRENCİLER SAKARYA ŞİİRİNİ OKUYOR

Kocaeli önem projesi ödül töreni Kocaeli valisi Seddar Yavuz un katılımı İle gerçekleştirilen etkinlik

canlı yayında



Gebze Mustafapaşa İlköğretim öğrencilerinin seslendirdiği Sakarya Türküsü:

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

KOCAELİ ÖNEM PROJESİ İLE İLGİLİ VALİLİK RESMÎ. WEB SİTESİNDE YAYINLANAN HABER

İlimizde 2020 yılından bu yana yürütülen “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesinin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Gala Töreni Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli ili genelinde öğrenim görmekte olan ve ÖNEM projesinde belirlenen risk gruplarından en az birine sahip olan, dezavantajlı ve risk altındaki çocukların akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla özel nedenlerini ortadan kaldırmak, gönüllerine dokunmak, ellerinden tutmak, kişilik gelişimi sağlamak, sorun çözme becerilerini iyileştirmek ve karşılaşabilecekleri riskleri önlemek amacıyla yürütülen Kocaeli ÖNEM Projesinin Yıl Sonu Gala Töreni, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören programı, ÖNEM Projesinin tanıtım videosu gösterimi ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından Vali Seddar Yavuz projenin önemine binaen bir konuşma gerçekleştirerek emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.





Vali Seddar Yavuz hitaplarına katılımcıları selamlayarak başladı ve devam etti: “Bizim kaybedecek hiçbir evladımız yok, biz dünya üzerindeki şüphesiz en büyük milletlerden bir tanesiyiz. İmparatorluklar kurmuş yaşatmış, insanların etnik kökenlerine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmamış, herkesi kucaklamış evrensel bir mesajı olan bir milletiz. Bizim önceliğimiz sadece bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayanlar için olmamıştır, her bir insanı gönülden kucakladık ve kucaklamaya devam ediyoruz.”

“Çocuklarımız Hak Ettikleri Sevgi ve Şefkati Almalıdır”

Sanayi Devriminin ıskalanmasıyla Türkiye’nin sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da etkilendiğini, gözyaşı ve acılara sebep olduğunu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çabalarıyla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayretleri sonucunda bile toplumun mutlu olamadığını, bunun da sebebinin yalnızlık olduğunu vurgulayan Vali Seddar Yavuz: “Dolayısıyla bu denli dünyanın hızlı döndüğü ve bilginin bu kadar hızlı üretildiği, hızlı yayıldığı ve eskidiği bir dünyada en önemli sorunlarımızdan bir tanesi maalesef yalnızlıktır. Kalabalıklar içerisinde yalnızlık, aile içerisinde yalnızlık, mahallede yalnızlıktır. Diğer taraftan iletişim çağından bahsederken insanlar arasındaki iletişimin sanal, gerçeklikten uzak ve gönüllere hitap etmediğini de söylemek isterim. İşte bu sorunlar çerçevesinde baktığımız zaman parçalanmış aileler görüyoruz, boşanma oranlarının dünya genelinde arttığını, ülkemizde de dünyaya oranla az olmakla birlikte hızla artış eğiliminde olduğunu görüyoruz.” dedi ve en büyük zararı çocukların gördüğünü, hak ettikleri sevgiyi, şefkati ve ilgiyi göremediklerini bu sebeplerle çocukların birçok risk faktörleriyle karşılaştığını, bu meyanda ÖNEM Projesinin büyük faydalar sağladığını vurguladı.

“Çocuklarımızı Olaylara Karşı Dirençli Bireyler Olarak Yetiştirmeliyiz”

ÖNEM Projesinin amacına ve yöntemine değinen Vali Yavuz: “Sadece maddi imkanlar sunmak ile insanların gönüllerinin tatmin olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan yine şu veya bu şartlarda eşit olmuyoruz. Sosyal hayatı da eşit yaşamıyoruz. İşte tam da bu noktada ÖNEM projesi; sevgi, ilgi, şefkat yoksunluğu bulunan veya parçalanmış aileler, ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması, madde kullanımı gibi herhangi bir özel nedeni olan evladımızın elinden tutmak, onun yanında olduğumuzu hissettirmek, psikolojik, sosyal, kültürel faaliyetlerle onlara özgüven kazandırmak ve karşılaştıkları sorunlar karşısında kaçan değil, sorunun üstüne giden, çözebilen, çözmek için gayret gösteren dirençli bir birey oluşturmak istiyoruz. Yaptığımız projenin hedefi ve amacı da tam olarak budur.” ifadelerini kullandı.

“Her Bir Evladımızdan, Çocuğumuzdan Sorumluyuz”

Vali Yavuz sevgi ve şefkatin yerini başka bir değerin dolduramayacağını belirterek: “İnsanlar sadece çocuklarını doğurarak annelik ve babalık vazifesini yapmış olmazlar, ekonomik imkân ve fırsatlar vermiş olmakla da iyi anne ve ebeveyn olunamaz. Nitekim sevginin ve şefkatin yerine konulabilecek ikinci bir değeri ben 57 yaşındayım bulamadım. Aziz milletimize hizmet yolunda geçirdiğim 35 yılımda en büyük eksikliğin; sevgi ve şefkat yoksunluğu, insanların davranışları ve eylemleri olduğunu gördüm. Bu eksikliği mutlaka gidermeliyiz. Biz çocukları sadece ailelerin çocukları olarak değil aziz Türk Milleti’nin çocukları, evlatları olarak görüyoruz, kendimizi geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza karşı sorumlu hissediyoruz.” dedi.

“Akademik Başarıyla Hayat Başarısını Eşleştirmek İstiyoruz”

Vali Yavuz, eğitimin sadece nitelikli okullardan ibaret olmadığını söyledi ve şunları ekledi: “Biz eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Eğitimi ise insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Çok bilgisi olan ama bilgisi ile amel etmeyen, bildiğinin tam tersini yapan bir anlayışı reddediyoruz. O yüzden şu an eksikliğimiz nedir dersek; çocuklarımızın üniversite sınavından en yüksek puanı alması için onları yarıştırmak, sürekli yarıştırmaktır. Çocuklarımızın davranışlarına, hayata hazırlıklarına dair yeterince kaygımız ve endişemiz bulunmuyor. Ama bilin ki özgüveni eksik, sorun çözme becerisi kazandırılmamış, sosyalleşmemiş bireylerin akademik başarıları çoğunlukla yarıda kalır. İş hayatlarında başarılı olamazlar. Biz o yüzden akademik başarıyla hayat başarısını eşleştirmek istiyoruz. Biz evlatlarımızı her alanda nitelikli ve kendine özgüven duyan gençler olarak yetiştirmek ve hayata kazandırmak istiyoruz. “

Dört Yılda, 21 Bin 512 Haminin Desteği ile 1 Milyon 493 Bin 1 Çocuğumuzun Gönlüne Dokunuldu

ÖNEM Projesi kapsamında 2020 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen bazı istatistikleri paylaşan Vali Yavuz: “Şimdi geride kalan dört yıla bakarsak; proje kapsamında 1 milyon 493 bin 1 evladımıza dokunduğumuzu söyleyebiliriz. Biz sadece özel nedeni olan evlatlarımızla ilgilenmiyor diğer evlatlarımızla kaynaştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla evlatlarımızın kendisinde herhangi bir eksiklik hissetmemesi için diğer arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber etkinlikler düzenliyoruz. 100 yıl önce yaşadığı şehrin kim tarafından işgal edildiğini bilmeyen bir nesil kendi öz varlığını önümüzdeki yüzyıla aktarabilir mi? Bizim en önemli hususlarımızdan bir tanesi medeniyet yolculuğudur. Biz kimiz? Ben kimim? Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum sorularını doğru sormaktır. O yüzden bu proje sadece spor yaptıran, sadece resim çizdiren, sadece dramalar da rol alan gençler değil aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetini, yakın tarihimizi ve değerlerini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

ÖNEM ile çocukların şehit aileleri ve gazilerimiz ile buluşturulduğunu, yaşlılarla bir araya getirilerek onlarla vakit geçirmelerine kadar birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini dolayısıyla onları her yönüyle hayata hazırladıklarını ifade eden Vali Yavuz: “Sadece bu yıl içerisinde hedef grubumuzda 19 bin 344 öğrencimiz bulunuyor. Bu programı ilk defa dinleyenler için söylüyorum; rehberlik servislerinin tespit ettiği öğrencilerdir bu öğrencilerimiz. Dolayısıyla tamamen teknik arkadaşlarımızın özel raporlarıyla bu gençlerimizi belirliyoruz. Yaklaşık 265 bin 794 evladımız bu sene programlara katıldı. Bu sene içerisinde 5 bin 653 hamimiz olmak üzere 2020 yılından itibaren toplam 21 bin 512 hami sayısına ulaştık.”

“Biz de Varız Diyelim, Şikâyet Etmek Yerine Eyleme Geçelim”

ÖNEM Projesinde emeği geçen Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, kaymakamlara, il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine, öğretmenlere, tüm kurum ve kuruluşlara, iş adamlarına ve projenin en önemli ayaklarından olan hamilere teşekkür eden Vali Seddar Yavuz: “Bir evladımızı kurtarabilirsek, bir evladımızın yüzündeki tebessümün sebebi olabilirsek kendimizi mutlu addederiz. O yüzden hep beraber gelin ben de varım, biz de varız diyelim, şikâyet etmek yerine aksiyon alalım. Biz de varız, ben de varım, ben de bir evladımızın sorununu çözmek istiyorum, yüzündeki tebessümün sebebi olmak istiyorum, yıllar sonra onunla karşılaştığımda onunla gurur duymak istiyorum, kendimi de değerli hissetmek istiyorum diyenlere de bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen çekinmeyin, lütfen bu yolculuğa dahil olun. Sevgi ve şefkat medeniyeti olarak tanımladığım Türk kültür ve medeniyetinin değerlerini sadece sözle değil eylemlerle de hayata geçirelim.” dedi ve hami sayısının artmasını temennisinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.

Yapılan hitapların ardından ÖNEM Projesi’nin 2023-2024 yılı faaliyetlerini içeren bir video gösterimi daha izletildi.

Gölcük Şehit Cengiz Topel İlkokulu Ege Yöresi Halk Oyunları gösterisi, Gebze Mustafa Paşa Anadolu Lisesi Sakarya Şiiri Oratoryo dinletisi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Anadolu Kadın Kıyafetleri Defilesi davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

ÖNEM Projesi’nin yürütücüsü olan il ve ilçe temsilcileri ile projenin en önemli ayağı olan hamilerimize teşekkür ve başarı belgeleri, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendi ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kocaeli ÖNEM projesinin Yıl Sonu Gala Töreni, toplu fotoğraf çekimi ve Vali Seddar Yavuz’un etkinlikte görev alan çocuk ve gençlerle sohbet etmesi ile sonlandı.