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Kocaeli'de 9 Öğrenci LGS'de Birinci Oldu

Kocaeli'de 9 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan ile Türkiye birincisi oldu.

Kocaeli'de 9 Öğrenci LGS'de Birinci Oldu

29 Haziran 2024 Cumartesi 00:31

  2 Haziran'da 1 milyondan fazla öğrencinin başvurusuyla gerçekleştirilen LGS merkezi sınavının sonuçları belli oldu. Kocaeli'de sınava giren öğrencilerden 9'u 500 tam puan alarak birincilikle ailesini gururlandırdı. 
  Kocaeli Valiliğince yapılan paylaşımda, "LGS şampiyonlarını gönülden tebrik ediyoruz. 2024 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda (LGS) Türkiye birincileri arasında yerini alan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İlimizin gurur kaynağı olan LGS şampiyonları: Başiskele Özel Bilgili Kültür Ortaokulu Öğrencisi Nisa Mülayim, Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Merve Tan, Gebze Mustafapaşa Ortaokulu Öğrencisi Muhammed Anıl Çelik, Değirmendere Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Ali Ilgaz Kuşkonar, Özel Gölcük Nazif Tokgöz Başarı Koleji Öğrencisi Sabri Kerem Topuçar, Özel Gölcük Nazif Tokgöz Başarı Koleji Öğrencisi Ege Çalı, Kartepe Özel Nesibe Aydın Ortaokulu Öğrencisi Uras Uruş, Kartepe Özel Sınav Koleji Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Eymen Yiğit, Kartepe Özel Sınav Koleji Ortaokulu Öğrencisi Bilgehan Kelebekler sorulan soruların tamamını yapıp 500 tam puan alarak göğsümüzü kabartmışlardır. Geleceğimizin teminatı ve göz aydınlığımız olan evlatlarımızı hayata hazırlayan, bilgi ve medeniyet değerlerimizle donatan, başarının mimarı kıymetli öğretmenlerimize ve fedakar ailelerine teşekkür ediyor, ilimize bu gururu yaşatan şampiyonlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Yolları, bahtları açık olsun" denildi. 



İHA
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