Kocaeli’de Soğuk Hava Etkili: Sıcaklıklar Hafta Ortasında Yükseliyor

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli’de 3 Şubat Salı günü soğuk ve nemli hava etkili olurken, 4 Şubat’tan itibaren sıcaklıklar hızla yükselişe geçecek.

03 Şubat 2026 Salı 11:21

Meteoroloji verilerine göre 3 Şubat 2026 Salı günü Kocaeli’de hava çok bulutlu, nem oranı yüksek ve soğuk olacak. Gün içinde sıcaklık en düşük 5, en yüksek 9 derece olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olacak.

4 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 14 dereceye ulaşacağı, bulutlu havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

5 Şubat Perşembe günü Kocaeli’de sıcaklık 18 dereceye kadar yükselecek. Bu tarihten itibaren hava daha ılıman seyrederken, 6 ve 7 Şubat günlerinde yağış ihtimali öne çıkıyor. Sıcaklıkların bu günlerde 17–19 derece bandında olması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise tüm günler boyunca sıcaklıkların tek haneli değerlere düşeceği öngörülüyor.

Uzmanlar, kısa sürede yaşanacak ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

