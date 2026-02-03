banner1258
GÜNDEM:
Kocaeli’den Hatay’a: 6 Şubat’ın 3. Yılında Dayanışma Köprüsü

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kocaeli Afet Platformu öncülüğünde hayata geçirilen “Kocaeli’den Hatay’a Gönül Köprüsü” projesi kapsamında, 1000 depremzede çocuğa yardım ulaştırılacak.

03 Şubat 2026 Salı 10:48

6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, dayanışma ve vefa duygusunu yaşatmak amacıyla “Kocaeli’den Hatay’a Gönül Köprüsü” projesi hayata geçiriliyor. Kocaeli Afet Platformu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, 5 araç ve 50 kişilik heyet Hatay’a gidecek.

Proje çerçevesinde depremden etkilenen bölgelerdeki 1000 çocuğa; bot, mont, okul çantası, kırtasiye seti, eldiven, bere ve atkı dağıtılacak. Ziyaretler, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da kurulan Diş Hastanesi de ziyaret edilecek.

Gönül Köprüsü etkinliği kapsamında; Kumlu Kocaeli Büyükşehir İlkokulu, Mehmet Akar İlkokulu, Günyazı İlkokulu, Hüseyinli İlkokulu, Özengili İlkokulu ve Çökek İlkokulu ziyaret edilerek çocuklara hediyeleri takdim edilecek. Programda ayrıca, depremde hayatını kaybedenler anısına Hatıra Ormanı oluşturulacak.

38 dernek ve kurumdan oluşan Kocaeli Afet Platformu, bu çalışma ile afet bölgesindeki dayanışmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Yetkililer, bu anlamlı projeye katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, belediye personeli ve Kocaeli Afet Platformu üyesi kurumlara teşekkür ederek, çalışmanın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 
