banner1070
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

13 Ağustos 2024 Salı 19:31


  Sezona Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Kocaelispor, sezonun ikinci haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Körfez Burunga Tesislerinde başladı. Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Josip Vukovic idman öncesinde yaptığı değerlendirmede kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynadığına dikkat çekerek, "Ben daha çok altı numara oynamayı seviyorum. 8 numarada oynayabiliyorum. Yani tabii ki takımıma katkıda bulunabileceğim her koşulda oynarım" dedi. 
   
  Vukovic: "Sürekli birbiriyle oynamış oyuncuları var" 
  Pendikspor maçıyla ilgili iyi şeyler düşündüğünü anlatan Vukovic, "Çünkü şöyle çok uzun süredir, yaklaşık iki yıldır birbiriyle oynayan, sürekli birbiriyle oynamış oyuncuları var ve aslında birbirlerini de çok iyi tanıyorlar. Yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bizim adımıza bir avantaj olacak şey de onların ilk maçı oynamadan sonuç almaları. Artık cuma günü göreceğiz" diye konuştu. 
 
  Markao: "Takımın ihtiyacını görerek oyuna girdim" 
  Takımın iyi bir kamp süreci geçirdiğini anlatan ve maçta bunun meyvelerini de aldığını belirten Markao, "Oyuna girerken öz güven hissettim ve takımın ihtiyacı olduğunu görerek girdim oyuna. Katkıda bulunarak takımıma yeterli destek olduğumu düşünüyorum. Bu ateşli taraftarın önünde oyuna girmekten büyük keyif aldım. Bütün takım arkadaşlarımın da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Daha sonra taraftarla kutlama yapmak beni çok mutlu etti" dedi. 
  Şu kadar gol atacağım demeyi seven bir oyuncu olmadığını anlatan Markao, "Ben forvet oyuncusuyum. Ve her forvet oyuncusu oyuna girdiği zaman tek bir hedefi vardır. Gol atmak. Ben de oyuna girdiğim zaman bunun peşinde koşturacağım" şeklinde konuştu.  
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü
Geleneksel ve tamamlayıcı tıbba öncülük ediyor Geleneksel ve tamamlayıcı tıbba öncülük ediyor
Hayalet ekran hırsızları suçüstü yakalandı Hayalet ekran hırsızları suçüstü yakalandı
Tamir için dükkana getirilen telefonun bataryası bomba gibi patladı Tamir için dükkana getirilen telefonun bataryası...
Ertuğrul Sağlam: Ertuğrul Sağlam: "Adaptasyonumuz daha iyi seviyeye...
Bolu’da tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Bolu’da tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü
Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Düzce Günleri, vatandaşların yoğun...

Haberi Oku