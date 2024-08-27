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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştı

27 Ağustos 2024 Salı 19:43


 
Sakarya’nın Hendek ilçesinde işçi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si ağır toplam 3 kişi yaralandı.   
  Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Çevreyolu ışıklar mevkiinden mezbahan istikametine gitmekte olan E.G. idaresindeki 54 KA 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direk hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek C.G. idaresindeki54 S 0269 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü otomobil sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araç içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri iki kişiyi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, servis te bulunan işçi A.E. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobilde sıkışan iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 
  Öte yandan, 2’si ağır toplam 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek işçi servisiyle kafa kafaya çarpışması yer alıyor. 
                                     


İHA
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