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Körfezli Yunus Emre'den Ulusal Başarı

Körfez Milangaz Hacer Demirören MTAL'de halk şiiri yarışmasından ulusal derece geldi.

Körfezli Yunus Emre'den Ulusal Başarı

25 Mayıs 2025 Pazar 12:23

 Bursa ili Yıldırım ilçesi Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaöğretim
kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığının Olumsuz Etkileri" konulu şiir yarışması düzenlendi. Yarışmaya Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma alanı 10. sınıf öğrencisi Yunus Emre İLGEÇ’te katıldı. Okulunu ve ilimizi başarıyla temsil eden Yunus Emre İLGEÇ yarışmada 3. olarak okulunu ve İLGEÇ ailesini sevince boğdu.



(Ömer İLGEÇ)
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