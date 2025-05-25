Körfezli Yunus Emre'den Ulusal Başarı
Körfez Milangaz Hacer Demirören MTAL'de halk şiiri yarışmasından ulusal derece geldi.
kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığının Olumsuz Etkileri" konulu şiir yarışması düzenlendi. Yarışmaya Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma alanı 10. sınıf öğrencisi Yunus Emre İLGEÇ’te katıldı. Okulunu ve ilimizi başarıyla temsil eden Yunus Emre İLGEÇ yarışmada 3. olarak okulunu ve İLGEÇ ailesini sevince boğdu.
(Ömer İLGEÇ)