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Köseköy meydanında çocuk ve aileler hoşça vakit geçirecek

Kartepe Köseköy Meydan Düzenlemesi Projesi'nde muhtarlık binası ve çay ocağının kaba inşaatı tamamlandı. Proje bittiğinde çocuk ve ailelerin nefes alacağı alan olarak hizmet verecek.

Köseköy meydanında çocuk ve aileler hoşça vakit geçirecek

19 Temmuz 2024 Cuma 16:54

  
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen "Kartepe Köseköy Meydan Düzenlemesi" işinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yüklenici firma muhtarlık binası ve çay ocağının kaba inşaatını tamamladı. Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan Köseköy Meydan Düzenlemesi Projesi'nde birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer alacağı proje, yeşil alanlarıyla da göz doldurmaya hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak muhtarlık binası ve çay ocağının kaba inşaatı tamamlanırken, çay ocağı önündeki pergola imalatı ise devam ediyor. Diğer yandan meydan düzenlemesinde beton imalatları ile granit kaplama imalatları da başladı. Bölge halkına sosyal yaşam alanı sunacak olan Köseköy Meydanı, çocuk oyun grupları ve peyzaj düzenlemeleriyle ailelerin gözdesi olacak. Kartepelilerin nefes alacağı ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağı proje bölgeye vizyon katacak. 
                                   


İHA
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