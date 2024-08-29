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Köy yollarında çalışmalar sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında meydana gelen bozulmalara müdahale ediyor.

Köy yollarında çalışmalar sürüyor

29 Ağustos 2024 Perşembe 18:56


  Düzce'de çetin geçen kış aylarına hazırlık olması açısından çalışmalarını sıklaştıran Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ekipler Gölyaka'ya bağlı Yeşilova köyü yollarında meydana gelen bozulmaları, sıcak asfalt ile yama yaparak onarmaya başladı. Ekipler il genelinde sorunlu olan ve bozulmalar yaşanan yollarda çalışmalarına devam edecek.  
                                      


İHA
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