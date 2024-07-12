Kukumav baykuşlar doğaya salındı

Düzce'de vatandaşlar tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bakımı ve rehabilitasyonun ardından 4 yavru kukumav baykuş, Vali Selçuk Aslan ve ekipler tarafından doğaya salındı.

Düzce'nin İstilli ve Çakırlar köylerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilen 4 yavru kukumav baykuşun bakım ve rehabilitasyonu tamamlandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, “Baykuş grubunun bir türü olan 4 Kukumav kuşu yaklaşık 1-1,5 aydır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce bakıldı. Artık kendi hallerinde uçabilir hale geldiler. Kukumav kuşları doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını devam ettirebilecek seviyeye geldikleri için, bu kuşlarımızı bugün doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun ömürleri uzun olsun dileyelim. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımıza aynı duyarlılığı göstermesini yaban hayatı, doğal hayatı korumaya davet ediyorum” diyerek kuşları doğaya saldı. Kuşlar doğal yaşam alanlarına kanat çırparak gözden kayboldu.

İHA