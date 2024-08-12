GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kültürel ve yöresel ürünler 72 milletin yaşadığı Sakarya’da buluştu

Türkiye’deki kültürel ve yöresel miraslar, 72 milletin yaşadığı Sakarya’da düzenlenen festivalde bir araya geldi. Millet Bahçesi’nde kurulan ve 4 gün süren festivalde stantlarda yöresel ürünler tanıtılırken her gün farklı yörelere ait konserlerde verildi.

Kültürel ve yöresel ürünler 72 milletin yaşadığı Sakarya'da buluştu

12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:12


  Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. ‘Hemşehri Buluşmaları’ adı altında yapılan ve 4 gün süren festival 9 Ağustos’ta Rumeli-Balkan kültür buluşması ile başladı. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kafkas ve Karadeniz kültür buluşmasıyla, 11 Ağustos Pazar günü ise Anadolu kültür buluşmasıyla devam etti. Festival, bugün ise Yerel kültürü hemşeri buluşmalarıyla devam ediyor. Yöresel stantların kurulduğu festivalde, halk oyunları, folklor gösterileri, konserler ve sahne performansları gerçekleştirildi. 
   
  “Gaziantep kültürünü Sakarya’daki kardeşlerimize tanıtmak ve tanışmak için geldik” 
  Yaz akşamlarının renklendiği festivale katılım sağlayan ve Gaziantep’ten gelen Gaziantep Engelli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Oğul, “Gaziantep kültürünü Sakarya’daki kardeşlerimize tanıtmak ve tanışmak için geldik. Buradaki enerjimiz tamamen Sakarya halkına bağlı. Buradaki insanların bize olan misafirperverliği ve candan yaklaşımı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın bize göstermiş olduğu ilgi, alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Buraya gelen vatandaşlar kendilerini Gaziantep’te sanıp ve oranın kokusunu hissettiklerini söylüyor. Gaziantep ürünlerini, baharatlarını, yemeklerini hem tadıp hem koklayıp hem de alıyorlar” dedi. 
   
  “Kendimi Karadeniz’e gitmiş gibi hissettim” 
  Memleketine duyduğu hasreti bu festivalde giderdiğini aktaran Hatice Kaya, “Karadeniz ve birçok şehrimizin ürünlerinin sergilendiği stantlar var. Kendimi Karadeniz’e gitmiş gibi hissettim. Gerçekten keyifli ve güzel etkinliklerde var. Bize bu imkanı sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ederim” diye konuştu. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın: Başkan Büyükakın: "Gazze’de yaşananlar büyük...
Erenler'de çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor Erenler'de çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor
Yığılca, genç başkanıyla turizmde atağa geçecek Yığılca, genç başkanıyla turizmde atağa geçecek
Bolu'ya 255 milyon TL'lik yatırım Bolu'ya 255 milyon TL'lik yatırım
Hemşehri buluşmaları yerel kültür ile devam edecek Hemşehri buluşmaları yerel kültür ile devam edecek
Sanat atölyeleri çocukların yazına renk katıyor Sanat atölyeleri çocukların yazına renk katıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın: "Gazze’de yaşananlar...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, batının İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına karşı...

Haberi Oku