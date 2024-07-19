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Kur’an kursları arası futbol turnuvası başladı

Körfez'de Kur’an kursuna giden öğrenciler arasında arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Kur'an kursları arası futbol turnuvası başladı

19 Temmuz 2024 Cuma 16:51


   
  Mahalle ve köy camilerinin Kur’an Kurslarına yaz döneminde giden öğrencilerden oluşan takımlar futbol turnuvası düzenlendi. Öğrenciler, 2 hafta boyunca grup maçları oynayacak, ardından da çapraz eşleşmelerde eleme usulü ile finale çıkacak. Artık geleneksel hale gelen yaz Kur’an Kursları Turnuvası bu yıl 12 gün sürecek. Turnuvaya 14 Kur’an kursu takımı ve yaklaşık 200 öğrenci mücadele edecek. Turnuva Körfez Yarımca Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Halı Sahası'nda bugün başladı. Turnuvayı, Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, Körfez Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, Kur’an Kurslarında görev yapan hocalar izledi. 
                          


İHA
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