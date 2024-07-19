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Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı

Düzce'de Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı. Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı

19 Temmuz 2024 Cuma 09:56


 

  Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eski Bolu Caddesi istikametinden Asar Deresi istikametine seyir halinde olan C.P. idaresindeki 81 DY 002 plakalı Iveco marka kamyon seyir halindeyken, Mareşal Fevzi Çakmak Camii önünde yaz Kur'an kursundan çıkan Abdurrahman El Muhammed (9) kamyonun altında kaldı. Tekerlerin altında kalan minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı duyup bölgeye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi. Kaza sebebi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, minik çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.  
  Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözlem altına alındı.  
                                    


İHA
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