Marmara bölgesinin tek parselde en büyük projelerinden biri hayata geçiyor

Zeray, Marmara bölgesinin tek parselde yer alan en büyük arazilerinden birinde proje geliştirmek üzere taraflarla anlaşma imzaladı. Yeni proje, modern mimarisi ve sürdürülebilir yaşam alanları ile şehrin siluetine yeni bir soluk getirecek.

Zeray, Marmara bölgesinin tek parselde en büyük arazilerinden birinde proje geliştirmek için taraflarla anlaşma imzaladı. Kocaeli'nin Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerimizin kesişim noktasında yer akacak proje, bölgedeki en büyük arsada hayata geçirilecek, yatırımcılara sadece yaşam alanı değil, aynı zamanda yüksek katma değerli yatırım imkanı sunacak. Modern tasarımı, geniş yeşil alanları ve sosyal donatıları ile proje, bölgeye değer katmanın yanı sıra, yatırımcılara da yüksek kazanç potansiyeli vaat ediyor. Yatırımcılar, projenin sunduğu avantajlardan yararlanarak, bölgenin gelişimine ortak olacak ve uzun vadede değerlenen bir yatırımın sahibi olacak. Proje hem yaşam kalitesini hem de yatırım değerini maksimize etmek üzere tasarlanıyor. Zeray'dan yapılan açıklamada, "Müşteri kitlemizin, yatırım alışkanlıklarını takip ediyoruz. Yatırım tercih hakkını bizden yana kullanmamış ve başka bir süreçte ofisimize ziyarette bulunan her müşterimiz yaşamış olduğu pişmanlığını dile getiriyor. Çünkü bunun içerisinde proje özelliklerimizin yanı sıra marka değerimizin sağlamış olduğu yüksek kazanç getirisi var" denildi.



"Sektörün geleceği parlıyor"

Anlaşmanın ardından yapılan açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, konut yatırımları, istikrarlı büyüme ve yüksek getiri potansiyeli ile en kazançlı ve önemli yatırımlar arasında yer almaktadır. Güncel satış ve stok verileri, ihtiyaç analizleri ile değerlendirildiğinde konut piyasasının canlı bir potansiyel barındırdığını ve yatırımcılar için sunduğu fırsatları gözler önüne sermektedir. Ayrıca, sektör uzmanları ve ekonomistler, konut piyasasının geleceğine dair olumlu görüşlerini dile getirmekte, bu da yatırımcılarımız için büyük bir güven kaynağı oluşturmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, ZERAY olarak güvenli yapının tanımını geliştiriyoruz. Yatırımcılara sunmuş olduğumuz güvence aynı zamanda kazanç, kalite ve konfor imkanlarını da sağlıyor. Kendi sorumluluk alanımızda sektörü parlatan, şehrin nitelikli imarlaşmasında başrol boyutunda yer alıyor ve takipçilerimiz tarafından hayretle izleniyoruz. Rekabet en büyük gelişim kampçısı. Sektörün durağan olduğu dönemlerde projelerimiz arasında rekabet şartları oluşturuyor ve öz gelişimimizi sürekli diri tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.



“2000 dairelik devasa proje”

Projenin yaklaşık 2 bin daireden oluşacağı, bugün itibarıyla 100 milyon dolar değerindeki arsada yükseleceği belirtildi. Projenin günümüz şartlarında yatırım değeri ise 400 milyon dolar seviyesinde. Açıklamada; kaliteden ödün vermeyen proje donanım ve nitelikler olacağı ifade edilirken, "Daha geniş bir kitleye hitap ederek, kendi bünyemizde erişilebilir ödeme planları ile bölgenin konut ihtiyacını gidermeye yönelik sorumluluk almaya devam ediyoruz. Şehrin dokusu ve mimarisi bakımından kalbi konumda yer alan projemizde Zeray tasarımı ve mimari dokunuşu olacak. Adeta yeni bir merkez inşa edilecek. Projemiz şu ana kadarki en merkezi projemiz" denildi.



"İstihdam ve ekonomiye katkı

Projenin daha iyi bir yuvaya yerleşmek isteyenlerin buluşma adresi olacağı belirtilirken, "Sektörün halihazırda var olan durumunu görmek gerekir ve bunların karşısında bizleri; hiç görmeyip, boyutunda yaşamayan, birinci ağızdan bizzat bizlerden duymayan kişilerin, varlığımızı, var olan düzende, hayal boyutunda bir beklenti içerisinde yargılamalarını en büyük kazanç olarak görüyorum. Hep üstüne koyarak ilerlememizin aslında gurur duyacağımız yansımaları bunlar. Sürekli eksiğimizi görüp, gelişime odaklanıp, mücadeleden hiç yılmayacağımızın ödevini sunuyor bizlere, biz böyle okuyoruz. Projemiz, bölgeye ciddi bir istihdam kaynağı sağlayacak ve ekonomik canlılık getirecek. Talebin arttığı, arzın düştüğü bu dönemde, firmamız aktif olarak sektörde başrol oynayarak büyüme ve gelişime yönelik ivme kazanmaktadır. Bu anlaşma, şirketimizin vizyonunu ve bölgeye olan inancını yansıtmakta olup, projemizin başarısına olan güvenimizi pekiştirmektedir. Yatırımcılarımız ve bölge sakinleri için hayata geçireceğimiz bu projede yer almak isteyen herkesi, satış lansmanımıza davet edeceğiz. Projenin ön görülen başlangıç tarihi 2025 yılının ilk çeyreği olup teslimi 2027 yılının ilk çeyreği olarak planlıyoruz” denildi.

İHA