banner1070
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MARMARA DEPREMİ FELAKETİ ÜZERİNDEN 25 YIL GEÇTİ

GTO TARAFINDAN DÜZENLENEN PROF. DR. NACİ GÖRÜR VE PROF. DR. BÜLENT AKBAŞ’IN KATILIMLARIYLA “DEPREM FARKINDALIK VE ANMA PROGRAMI” www.iktav.com OLARAK FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILACAK

MARMARA DEPREMİ FELAKETİ ÜZERİNDEN 25 YIL GEÇTİ

13 Ağustos 2024 Salı 22:47


 https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q

  GTO BASIN  AÇIKLAMASI 

Gebze Ticaret Odası öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gebze Temsilcilikleri, Türk Kızılay Gebze Şubesi ve Gebze İktav paydaşlığında 16 Ağustos Cuma Günü saat: 17.30’da Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenecek “Deprem Farkındalık ve Anma Programı” konulu panelde Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Bülent Akbaş depremle ilgili görüşlerini Gebze halkıyla paylaşacak.
 
Ülkemizin ve Marmara Bölgesi’nin deprem riski ve yapılması gerekenler üzerine değerlendirmelerin paylaşılacağı, Prof. Dr. Naci Görür’ün deprem öncesi şehirlerin hazırlanması ve kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulunacağı ve Prof. Dr. Bülent Akbaş ise Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi (MARTEST) hakkında bilgi aktaracağı, deprem mühendisliği, risk yönetimi ve altyapı planlaması gibi konuların ele alınacağı, katılımcılara depremle mücadelede alınacak tedbirler hakkında da bilgilerin verileceği, Kan Bağışı, Fotoğraf Sergisi, Kitap İmza Töreni ve Çorba ikramının yapılacağı panele tüm Gebze halkı davet edildi.


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şaşırtan hırsızlık: Dükkanın önündeki sigara paketini böyle çaldı Şaşırtan hırsızlık: Dükkanın önündeki sigara...
25 bin 580 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi 25 bin 580 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi
Başkan Şengüloğlu, “AK Parti umudun, geleceğin ve icraatın adı Başkan Şengüloğlu, “AK Parti umudun, geleceğin...
17 Ağustos'ta hayatını kaybedenler dualarla anılacak 17 Ağustos'ta hayatını kaybedenler dualarla anılacak
Çayırova'da parklar revize ediliyor Çayırova'da parklar revize ediliyor
Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Şaşırtan hırsızlık: Dükkanın önündeki...
"Zaman zaman hırsızlıklar ve uygun olmayan hareketler görmüştük ama daha önce sigara çalan görmemiştik"

Haberi Oku