MARMARA DEPREMİ FELAKETİ ÜZERİNDEN 25 YIL GEÇTİ

GTO TARAFINDAN DÜZENLENEN PROF. DR. NACİ GÖRÜR VE PROF. DR. BÜLENT AKBAŞ’IN KATILIMLARIYLA “DEPREM FARKINDALIK VE ANMA PROGRAMI” www.iktav.com OLARAK FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILACAK





https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q





GTO BASIN AÇIKLAMASI





Gebze Ticaret Odası öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gebze Temsilcilikleri, Türk Kızılay Gebze Şubesi ve Gebze İktav paydaşlığında 16 Ağustos Cuma Günü saat: 17.30’da Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenecek “Deprem Farkındalık ve Anma Programı” konulu panelde Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Bülent Akbaş depremle ilgili görüşlerini Gebze halkıyla paylaşacak.

Ülkemizin ve Marmara Bölgesi’nin deprem riski ve yapılması gerekenler üzerine değerlendirmelerin paylaşılacağı, Prof. Dr. Naci Görür’ün deprem öncesi şehirlerin hazırlanması ve kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulunacağı ve Prof. Dr. Bülent Akbaş ise Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi (MARTEST) hakkında bilgi aktaracağı, deprem mühendisliği, risk yönetimi ve altyapı planlaması gibi konuların ele alınacağı, katılımcılara depremle mücadelede alınacak tedbirler hakkında da bilgilerin verileceği, Kan Bağışı, Fotoğraf Sergisi, Kitap İmza Töreni ve Çorba ikramının yapılacağı panele tüm Gebze halkı davet edildi.

İHA