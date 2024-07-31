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Merdivenden düşen işçi yaralandı

Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi’nin çatısını tamir eden işçi, çıktığı merdivenden düşerek yaralandı.

Merdivenden düşen işçi yaralandı

31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:01


  Olay, İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Merkezi’nin çatısında devam eden inşaat çalışmalarında görev yapan işçi Azmi Ö. merdivene çıkmak istedi. Merdivene çıkmaya çalışan işçi, en üst basamağa geldiğinde dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşerek yaralanan vatandaşı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralının ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırıldı. 
                                


İHA
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